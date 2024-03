In un’intervista video con GQ, Josh Brolin ha passato in rassegna i suoi ruoli più celebri, tra cui quello in Non è un paese per vecchi. Nel film dei fratelli Coen uscito nel 2007, l’attore interpreta Llewelyn Moss, un uomo che scopre una valigia piena di soldi e decide di tenersi il bottino. Così, si trova ad affrontare diverse peripezie, tra cui l’essere inseguito da due uomini con un feroce pitbull, da cui riesce a scappare gettandosi in un fiume gelato. Una sequenza complicata per il personaggio ma anche per l’interprete stesso, che durante le riprese se l’è vista brutta.

Ecco il suo racconto:

Scooby era il pitbull che veniva usato per inseguirmi. Era un cane addestrato. Non devi preoccuparti di farti male. Poi, a un certo punto, non mi seguiva più, stavamo facendo più volte la scena, e mi hanno dato un giocattolo da masticare. Mi hanno detto: “Faglielo vedere mentre te lo metti nei pantaloni e poi verrà a cercarti“. Cioè ti insegue. E poi sei in acqua, ti congeli e cerchi di tenere la faccia fuori dall’acqua e non riesci a usare il braccio destro: ti guardi indietro e vedi questo cane che non vede l’ora di mangiarti, ma vuole mangiare la cosa che hai nell’inguine, quindi anche se non ti mangia, ti mangia l’inguine e non è mai una buona cosa.

Si è avvicinato sempre di più e io mi sono avvicinato con un braccio cercando di andare sott’acqua, ma non ci riuscivo perché avevo il salvagente sull’inguine. Così mi sono avvicinato e ho preso questa cosa cercando di tirarla fuori, ma i miei pantaloni erano bagnati e quindi erano attaccati allo stomaco e alle gambe. Alla fine l’ho strappata e probabilmente ci ho strappato qualcos’altro e poi l’ho buttata via e [Scooby] non si è curato di me. È andato in un’altra direzione. Ma Scooby era super spaventoso. Poi guardi i Coen e cosa fanno? Non si preoccupano minimamente del loro attore principale, nemmeno per un nanosecondo, sorridono e ridono.