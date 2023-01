Nope: Jordan Peele conferma il collegamento a Neon Genesis Evangelion

Molti fan, in occasione della sua uscita nelle sale di Nope (LEGGI LA RECENSIONE), avevano notato come Jean Jacket, l’alieno che minaccia i protagonisti del film, fosse ispirato agli angeli celebre anime Neon Genesis Evangelion.

Recentemente, ospite del podcast Happy Sad Confused, è stato lo stesso regista Jordan Peele a confermare tale ipotesi:

Gli angeli di Evangelion sono basati sugli angeli biblici. Non volevo essere letterale sul fatto che Jean Jacket, o questa specie di Nube oculare, fosse un angelo, ma penso che ci sia qualcosa nel punto in cui l’evoluzione e il design si scontrano che lascia aperte delle ipotesi che possono o meno trovare risposta in futuro.