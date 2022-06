In una recente intervista a Fandango Jordan Peele, regista e sceneggiatore di Nope, ha parlato del suo progetto in uscita a luglio definendolo “uno spettacolo”.

Ecco le sue parole:

L’ho scritto in un momento in cui tutti eravamo un po’ preoccupati per il futuro del cinema. Quindi la prima cosa che sapevo di volere era di creare spettacolo. Volevo creare qualcosa che il pubblico sarebbe voluto venire a vedere. Ho posato lo sguardo sulla grande storia americana di UFO che vediamo anche qui. Il film stesso si occupa dello spettacolo e del bene e del male che derivano da questa idea di attenzione.