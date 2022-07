Nope: un nuovo promo dal sapore anni 90 per il film di Jordan Peele

Negli Stati Uniti Nope, la nuova pellicola dell’acclamato regista, sceneggiatore e produttore Jordan Peele ha esordito nel corso del fine settimana appena trascorso ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Sono già 44 i milioni di dollari incassati in nordamerica dalla pellicola targata Universal, cosa che fa ben sperare per la resa commerciale di un film dal budget tutto sommato contenuto di circa 66 milioni. I film di Jordan Peele arrivati prima di Nope, Scappa – Get Out e Noi, erano costati molto meno, rispettivamente 4.5 e 20 milioni di dollari, e avevano entrambi fatto faville al box-office mondiale con una performance perfettamente allineata da 255 milioni di dollari a progetto.

In Italia, Nope arriverà nei cinema l’11 agosto sempre con Universal. Qualche ora fa, Jordan Peele ha condiviso su Twitter un interessante contenuto virale collegato a Nope. Si tratta della sigla di “Gordy’s Home!”, la finta sit-com degli anni novanta interpretata dal giovane Ricky “Jupe” Park, il personaggio impersonato da Steven Yeun nel lungometraggio. Si tratta di un contenuto che non viene mai effettivamente mostrato nel corso del film, ma che ricopre comunque un ruolo molto importante nell’economia della storia proprio per via del trauma subito da Jupe. “Gordy’s Home!” venne infatti improvvisamente cancellata dopo che uno scimpanzé divenne molto violento durante la produzione della serie. Accadimento, questo, che finisce inevitabilmente per influenzare negativamente il rapporto di Jupe col mondo dello spettacolo.

Qua sotto potete ammirare la sigla twittata da Jordan Peele:

Jordan Peele ha girato il film in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX. Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

