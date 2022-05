In esclusiva per Fandango è stata pubblicata in rete una nuova immagine di, il nuovo film scritto e diretto dain arrivo questa estate al cinema.

Nell’immagine, che trovate qua sotto, possiamo vedere il personaggio interpretato da Keke Palmer:

Il regista ha presentato il film, parlando del suo “privilegio”:

Dopo le reazioni a Scappa – Get Out, mi è stato concesso questo vero privilegio e questa responsabilità di provare a fare nuovi film raccontando storie originali di mia invenzione, perché credo che sia quello che vogliono i miei fan. Perciò fin quando nessuno non mi fermerà il mio piano di portare queste idee e questi sogni e questi incubi sul grande schermo.

Ha poi aggiunto, sull’esperienza cinematografica:

Sta tutto lì, nel vedere i film al cinema. Vivere una storia, un’allegoria insieme, è esattamente il motivo per cui giro film. Mi piace quando il pubblico è vivo, capisco che sia contrario ai desideri di un cinefilo, che preferisce un pubblico silenzioso. Io amo gli spettatori con il fiato sospeso, quelli scatenati, che ridono, quelli che dicono: “No” o “Esci dalla casa”. E sì, questo film sarà di grande intrattenimento.

Cosa ne pensate e quanto attendere Nope di Jordan Peele? L’uscita statunitense è fissata al 22 luglio.

Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!