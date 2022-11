Nope: ecco la reaction di Brandon Perea al suo ingaggio come attore

In un recente evento della Critics Choice Association il regista Jordan Peele ha mostrato un emozionante video (ricondiviso poi su TikTok) in cui vediamo la reazione di Brandon Perea nel momento in cui ha appreso dal regista di essere stato ingaggiato nel cast di Nope, film di Peele arrivato nelle sale quest’anno.

Potete vedere il video qua sotto:

@monkeypawproductions WE LOVE A PLOT TWIST 🌪️ @brandonperea’s reaction to getting the role in @nopemovie is just 🤌🏾 #nopemovie#angeltorres#jordanpeele♬ original sound – Monkeypawproductions

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi – Us, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.Mostra meno

