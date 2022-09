Nope: segreti e retroscena sulla creazione dell’alieno al centro del film

In un’articolo di Before & After, il supervisore degli effetti visivi di Nope, Guillaume Rocheron, ha avuto modo di raccontare dettagli e retroscena del suo lavoro sulla creazione di Jean Jacket, l’alieno che minaccia i protagonisti del film di Jordan Peele.

Vi riportiamo le principali curiosità emerse.

Rocheron racconta come nel progettare il design dell’entità aliena, il processo si sia svolto “al contrario”:

È stato un processo di progettazione davvero interessante. Jean Jacket, l’entità aliena, si trasforma, il che significa che l’abbiamo progettata al contrario. Cioè, siamo partiti dalla forma finale “trasformata” invece di partire dalla sua forma iniziale. Quando Jordan [Peele] stava scrivendo la sceneggiatura, stava accarezzando tutte queste idee e poi abbiamo iniziato a lavorare sul design. Se parliamo di un’entità simile al vento e con tutte queste caratteristiche, come la visualizzi? Per lui era una cosa molto astratta anche da scrivere nella sceneggiatura. Mentre lui scriveva, noi progettavamo. Questo ha alimentato alcune delle idee. Una cosa [facile] è scrivere: “È un’entità eolica che può fare un sacco di cose“, ma bisogna anche fondare il tutto su un certo realismo.

E ancora:

Per la sua forma chiusa, abbiamo guardato a molti film classici, come Ultimatum alla Terra e Mars Attacks!, per trovare i dischi più classici, ma non necessariamente con i design più sofisticati. Jordan ha cercato di catturare quell’iconografia per poi dire: “Ok, ma che aspetto ha quando si apres? C’è qualcosa che dobbiamo imparare dalla sua forma aperta che deve informare il modo in cui progetteremo il disco volante?“.

Come fonte d’ispirazione, Peele e Rocheron hanno subito trovato quella migliore per entrambi:

Durante il nostro primo brainstorming, abbiamo parlato di Michael Myers e della maschera di Halloween, in termini di percezione di questa cosa tra le nuvole che non ha un vero volto. Poi, molto rapidamente, abbiamo iniziato a parlare di Neon Genesis Evangelion. Si dà il caso che Jordan sia un grande fan e che lo sia anch’io. È il minimalismo di Evangelion che abbiamo ammirato molto. Il design è al servizio della funzione. Quando si guardano gli Angeli, è come se avessero uno scopo o una funzione o un modo di operare e un design rigorosamente su misura per farlo. Abbiamo quindi iniziato alcune serie di disegni e molto rapidamente siamo arrivati a un’entità aliena molto simile a Evangelion, che sembrava un origami e allo stesso tempo un disegno molto semplice. Credo che Jordan se ne sia innamorato.

L’orizzonte è stato dunque quello della ricerca di una massima semplicità:

Per quanto riguarda la forma del disco volante, abbiamo sempre voluto ispirarci alla natura. Abbiamo osservato i dollari di sabbia, per esempio, che hanno una silhouette rotonda, ma non perfettamente rotonda. L’abbiamo usato come guida. La pelle era molto minimal, cosa che di solito non ci piace molto negli effetti visivi! Quando qualcuno ti dice: “Ehi, voglio qualcosa senza caratteristiche“, tu pensi: “Ok, è fantastico, ma come si fa a farlo sembrare reale in qualche modo?“.

All’inizio l’abbiamo disegnato con dei tentacoli in basso che erano piatti, ma che fluttuavano nel vento. In una delle nostre riunioni ci siamo detti: “E se fosse una gonna, come quella di Marilyn Monroe? Qualcosa che scorra davvero“. Jordan ha amato l’idea, anche per il tema del film. Improvvisamente, abbiamo iniziato ad abbandonare qualsiasi tipo di appendice letterale e caratteristica. Siamo diventati sempre più semplicistici, fino al punto in cui ci siamo detti: “Beh, l’unico modo per dargli dei dettagli è la simulazione del tessuto“. La sua funzione è solo quella di fluire nel vento.