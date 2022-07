Manca sempre meno all’uscita di Nope, il nuovo film del regista di Noi e Scappa – Get Out, Jordan Peele, e per l’occasione il regista ha condiviso un link a un sito virale ricco di dettagli.

Come si può apprendere visitando il sito, JupitersClaim.com si riferisce a Ricky “Jupe” Park, che nel film è interpretato da Steven Yeun, un ex bambino prodigio apparso in una serie cinematografica intitolata “Kid Sheriff” e che ora sfrutta la sua fama gestendo questo parco di divertimenti.

Il sito mostra i vari ambienti del parco e tutto a un tratto si tinge di blu, assumendo le stesse tonalità delle locandine promozionali.

Nella sezione “General Store” è inoltre possibile inserire i dati per partecipare a un’estrazione per vincere “spille, magliette e il peluche di un alieno”.

Cosa ne pensate e quanto attendere Nope di Jordan Peele? L’uscita statunitense è fissata al 22 luglio. Jordan Peele ha girato Nope in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX. Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

