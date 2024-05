Quest’anno, oltre che nel nuovo adattamento de The Crow – Il Corvo, vedremo Bill Skarsgård anche nel nuovo Nosferatu diretto da Robert Eggers dove vestirà gli iconici e terrificanti panni del Conte Orlok.

Parlando del vampiro, il cui look non è ancora stato svelato, Bill Skarsgård spiega che avere a che fare con la creazione di un personaggio come questo è stato “come evocare il male puro”.

È stato come evocare il male puro. C’è voluto del tempo per scrollarmi di dosso il demone che era stato evocato dentro di me. È disgustoso. Ma è molto sessualizzato. Nel film si gioca con un feticismo sessuale sul potere del mostro e su cosa ti attrae a lui. Spero che il pubblico si sentirà un po’ attratto da lui provando, allo stesso tempo, un certo disgusto.

Nel cast troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).

La storia di Nosferatu ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna.

FONTE: Esquire

