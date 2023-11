Dopo un primo sguardo a Lily-Rose Depp nei panni di Ellen Hutter in Nosferatu di Robert Eggers, ecco qualche anticipazione anche su Bill Skarsgård, che interpreta il vampiro del titolo, il conte Orlok.

Il regista, in un servizio per il magazine Empire, ha raccontato quanto l’attore si sia calato nel personaggio, omaggiando quanto fatto dai colleghi nelle precedenti versioni, ovvero Max Schreck nel film di Murnau e Klaus Kinski nel remake di Werner Herzog. Ecco le sue parole:

Bill si è trasformato così tanto che temo che non riceva il giusto riconoscimento perché… non c’è più. Voleva onorare chi era venuto prima di lui, lo ha fatto in modo molto sottile. Ma credo che la cosa principale sia che è ancora più un vampiro del folclore. Mi sembra un nobile transilvano morto, con l’aspetto e l’abbigliamento di un vero nobile transilvano morto come non lo abbiamo mai visto.

Nel cast di Nosferatu troviamo Simon McBurney, Ralph Ineson, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson ed Emma Corrin (The Crown).La storia gotica ruota attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

