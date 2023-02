Nosferatu: Emma Corrin da The Crown al film di Robert Eggers

Deadline riporta in esclusiva il nome di un altro ingresso nel cast della nuova versione firmata da Robert Eggers di Nosferatu, il capolavoro espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau.

Si tratta di Emma Corrin, attrice di The Crown, My Policeman e Lady Chatterley’s Lover, scelta per interpretare un ruolo al momento tenuto segreto.

Accanto a lei troveremo Willem Dafoe, Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp e Nicholas Hoult.

La storia gotica ruoterà attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

