Renfield non è l’unico progetto vampiresco di Nicholas Hoult considerato che farà anche parte del cast del nuovo Nosferatu che verrà diretto da Robert Eggers (The Witch, The Northman). L’attore di Mad Max: Fury Road e della saga di X-Men è stato chiamato qualche mese fa a sostituire Harry Styles (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ed è stato proprio a margine della promozione stampa di Renfield (GUARDA IL TRAILER FINALE DEL FILM) che Nicholas Hoult ha potuto parlare di Nosferatu spiegando:

Robert Eggers voleva fare un suo Nosferatu da quando aveva otto anni, aveva anche scritto uno spettacolo sul film quando andava alle superiori quindi è davvero un passion project per lui. In tutta onesta, non è che fremessi per tornare ad avere a che fare con i vampiri un’altra volta, ma il suo stile e il suo tono si basano agli antipodi di Renfield, poi io sono un grande fan dei suoi film e, per questo , sono davvero emozionato al pensiero di far parte di questo progetto, di osservare Robert e imparare da lui. Penso che questo film potrà essere davvero speciale e non vedo l’ora che le persone possano vederlo.