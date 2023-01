Nosferatu: Robert Eggers torna a lavorare con Willem Dafoe dopo The Lighthouse

Deadline annuncia che Robert Eggers tornerà a lavorare con Willem Dafoe dopo The Lighthouse per la sua nuova versione di Nosferatu, il capolavoro espressionista di Friedrich Wilhelm Murnau.

L’attore è infatti in trattative per recitare nel film targato Focus Features accanto a Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp e Nicholas Hoult.

La storia gotica ruoterà attorno all’ossessione tra una giovane donna tormentata (Depp) nella Germania del 19° secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgard) che la perseguita. Hoult sarà il marito della donna, mentre per il momento non è chiaro quale sarà il ruolo di Dafoe.

Fino a qualche anno fa, Eggers stava cercando di far decollare il film con Harry Styles e Anya Taylor-Joy, ma alla fine non ha avuto successo, gettandosi allora nella lavorazione di The Northman.

