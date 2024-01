Durante un’intervista con Total Film, Willem Dafoe ha parlato del film di Nosferatu diretto da Robert Eggers, ammettendo di non aver mai pensato a L’ombra del vampiro di E. Elias Merhige.

Il motivo, ha spiegato l’attore, è che l’estetica e le intenzioni di Eggers sono “molto diverse” da quelle del film del 2000.

Ha poi aggiunto:

Le proporzioni di questo film sono più grandi, magari non grandi quanto The Northman, ma comunque ambiziose. Ho visto dei pezzi, non ho avuto un’idea precisa del film, ma è girato meravigliosamente. Non riesco a pensare a un altro film che abbia un aspetto simile.