Una notte violenta e silenziosa, arriva la conferma: il sequel è in sviluppo, parla il regista

In occasione della promozione dell’edizione home video di Una notte violenta e silenziosa, il regista Tommy Wirkola ha confermato a The Wrap che il sequel si farà.

“Sì, ne stiamo parlando, stiamo stendendo i contratti e pianificando tutto” ha confermato il regista.

La sceneggiatura non è ancora pronta visto che Pat Casey e Josh Miller non hanno avuto sin da subito il via libera per mettersi all’opera:

Abbiamo tutto il tempo per stendere la sceneggiatura e decidere la storia. Io, Pat, Josh e i produttori abbiamo alcune idee. Abbiamo parlato di come proseguire e cosa vogliamo vedere.

Ha poi aggiunto:

Ci sono cose che non abbiamo mostrato nel primo come il Polo Nord, la signora Claus, gli elfi. Ma da un punto di vista narrativo abbiamo un’idea fichissima che espande il mondo e le proporzioni, pur mantenendo il tono che il pubblico ha amato nel primo film.

Nel film David Harbour veste i panni di un particolare Babbo Natale che durante la notte della vigilia deve salvare una famiglia benestante da un gruppo di mercenari.

Il film è uscito nelle sale americane dal 2 dicembre, in quelle italiane è arrivato il 1° dicembre.