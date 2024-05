November 1963: The Killing of a President racconterà la versione della mafia di cosa è successo nelle 48 ore precedenti l’assassinio di Kennedy. Il film sarà diretto da Roland Joffé.

Racconta Nicholas Celozzi, nipote del boss mafioso Sam Giancana e autore della sceneggiatura, perché secondo lui le persone si interessano ancora all’omicidio del presidente:

Il motivo per cui c’è questa fascinazione o ansia è perché le persone sanno che quello che hanno sentito finora non ha senso. Continuano a parlarne perché stanno aspettando di sentire qualcosa che abbia più senso.

Il progetto era stato inizialmente pensato per avere come protagonisti Courtney Love, Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino e John Travolta. David Mamet avrebbe dovuto essere regista e co-sceneggiatore insieme a Celozzi. Il film non è mai stato realizzato, ma è ritornato in gioco quando la figlia secondogenita di Giancana si è unita ai lavori e il regista è poi diventato Roland Joffé. Afferma Celozzi:

Non le piacevano le persone con cui stavo lavorando all’epoca. Non era pronta ad essere coinvolta personalmente. Quindi c’erano due cose che in qualche modo l’avevano trattenuta. E poi quando ho iniziato a liberarmi e a cambiare le persone con cui lavoravo, era più propensa a venire e lavorare con me sulla storia.

Il film sarà prodotto da Celozzi e Kevin DeWalt di Minds Eye Entertainment. La figlia di Sam Giancana, Bonnie Giancana, sarà produttrice esecutiva. Anche Michael Sportelli sarà produttore esecutivo, insieme a Daniel Bauer e Oda Schaefer di K5 International.

Ancora non si sa nulla in merito al cast.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate