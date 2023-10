L’anno scorso abbiamo appreso che Ruben Fleischer (Venom, Uncharted) era stato scelto dalla Lionsgate per dirigere Now You See Me 3.

A pochi giorni dall’inizio dell’American Film Market, apprendiamo che la Lionsgate venderà il film ai distributori internazionali proprio la settimana prossima: l’obiettivo dello studio è di iniziare a girare a inizio 2024.

I primi componenti del cast confermati, stando al sito, sono Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Morgan Freeman, che torneranno a rivestire i loro ruoli.

Michael Lesslie (Assassin’s Creed, Macbeth) sta scrivendo l’ultima stesura nella sceneggiatura.

Il secondo capitolo del franchise, Now You See Me 2, pur non essendo stato un trionfatore al botteghino americano (ha incassato poco più di 65 milioni di dollari), ha sbancato nelle sale di tutto il mondo guadagnando complessivamente 269 milioni di dollari. Il primo capitolo invece, costato 75 milioni di dollari, ne ha incassati 117 a livello nazionale e 351 in tutto il globo.

Del cast della seconda pellicola facevano parte Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Sanaa Lathan, Michael Caine e Morgan Freeman.

