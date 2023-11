Now You See Me sta per tornare con un terzo episodio. Il film commedia-thriller che ruota intorno a un gruppo di maghi e illusionisti è infatti entrato ora in pre-produzione.

Uno dei suoi protagonisti, Jesse Eisenberg, che nel film interpreta J. Daniel Atlas, ha raccontato a Collider che non vede l’ora di ritornare a recitare in quel mondo:

Ho scoperto che non mi piace inseguire attivamente quello che chiameresti “metodo di recitazione” che è quando tratti le circostanze come se fossero realtà. Ho scoperto che non molti attori lo fanno o comunque arrivano a una via di mezzo. Per me fare questi film di Now You See Me è quanto di più vicino possa trovarmi a sentirmi come il personaggio, perché per lavoro sono un vero performer e il personaggio è un performer.

Non si sa ancora quali degli attori torneranno, ma sicuramente al successo delle prime due pellicole aveva contribuito anche il cast stellare: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Lizzy Caplan, Isla Fisher, Morgan Freeman, Mark Ruffalo e Michael Caine.

