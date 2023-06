Non solo Avatar: la Disney ha annunciato oggi alcuni aggiornamenti al calendario delle prossime grandi uscite di film Marvel e di film di Star Wars.

Partendo dai film di Guerre stellari, il film inizialmente programmato per dicembre 2025 (data occupata da Avatar 3) è passato al 22 maggio 2026. Un altro film è stato poi fissato nello stesso anno, al 18 dicembre 2026. L’anno dopo arriverà il terzo film in due anni, e nello specifico il 17 dicembre 2027.

È stata poi fissata al 27 giugno 2025 l’uscita del live action di Oceania.

Brutte notizie per quanto riguarda invece i film Marvel, come vi riepiloghiamo a seguire:

Deadpool 3 è stato anticipato da novembre 2024 al 3 maggio 2024 ;

è stato anticipato da novembre 2024 al ; Captain America: Brave New World passa dal 3 maggio 2024 al 26 agosto 2024 ;

passa dal 3 maggio 2024 al ; Thunderbolts slitta da luglio 2024 al 20 dicembre 2024 ;

slitta da luglio 2024 al ; Blade slitta da settembre 2024 al 14 febbraio 2025 ;

slitta da settembre 2024 al ; Fantastic Four slitta da febbraio 2025 al 2 maggio 2025 ;

slitta da febbraio 2025 al ; Avengers: Kang Dynasty slitta di un anno intero, da maggio 2025 al 1 maggio 2026 ;

slitta di un anno intero, da maggio 2025 al ; Avengers: Secret Wars slitta da maggio 2026 al 7 maggio 2027.

Il motivo di questi slittamenti in casa Marvel Studios è da attribuirsi, almeno in parte, a ritardi produttivi: lo sciopero degli sceneggiatori del sindacato WGA, in corso dal 1 maggio, ha infatti costretto la Disney a mettere in sospeso le riprese di film come Thunderbolts e Blade, e immaginiamo che tutto lo sviluppo e la pre-produzione degli altri film in cui vengono coinvolti gli sceneggiatori sia completamente fermo.

