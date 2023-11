È grazie al magazine Hollywood Authentic che vediamo le prime foto di scena del nuovo film di Paolo Sorrentino. La rivista del fotografo Greg Williams ha infatti dedicato un lungo articolo al racconto tra il rapporto tra il regista e il fotografo, nato durante la campagna Oscar di È stata la mano di dio, proseguita per una campagna pubblicitaria a Capri e arrivata fino alle riprese del suo nuovo film, ancora senza titolo.

Williams spiega di sapere poco del progetto, se la dichiarazione di Sorrentino che parla della protagonista, Partenope, che porta il nome della sua città ma non è nè una sirena né una figura mitologica:

La sua lunga vita incarna il repertorio completo dell’esistenza umana: la leggerezza della giovinezza e la sua morte, la bellezza classica e le sue inesorabili permutazioni, amori insensati e impossibili, flirt stantii e passione vertiginosa, baci di notte a Capri, lampi di gioia e sofferenza costante, padri veri e inventati, finali e nuovi inizi.

L’ambientazione è in gran parte a Napoli, ma Williams racconta in particolare le riprese a Capri, tra la casa dove Fitzgerald finì di scrivere Il grande Gatsby, scene di notte e scene in mare (c’è uno splendido scatto della protagonista Celeste Dalla Porta sott’acqua).

Prodotto nuovamente da The Apartment di Lorenzo Mieli (È stata la mano di Dio, The Young Pope, The New Pope), il film è stato scritto da Sorrentino ed è attualmente senza titolo. Nel cast, oltre a Gary Oldman, anche Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi Nello Mascia, Biagio Izzo e Celeste Dalla Porta.

