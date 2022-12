NYFCC: tutti i vincitori, Tár è il miglior film dell’anno secondo i critici di New York

Sono stati annunciati ieri sera i vincitori dei premi del NYFCC, il New York Film Critics Circle, storicamente il primo gruppo ad annunciare i propri vincitori inaugurando la stagione dei premi della critica (che ha un ruolo fondamentale nel dare visibilità ai film che puntano a essere candidati agli Oscar) assieme a Gotham Awards. Associazione di spicco fondata nel 1935, il NYFCC è composto da una quarantina di critici dell’area di New York.

Un anno fa il NYFCC premiò Drive My Car come miglior film, consegnando poi diversi riconoscimenti importanti a Il potere del cane.

Quest’anno il film scelto è Tár, il film di Todd Field presentato al Festival di Venezia. Miglior opera prima è Aftersun, diretto da Charlotte Wells con Paul Mescal, prodotto da A24 e distribuito da MUBI. Il miglior attore non protagonista è Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once), la migliore attrice non protagonista Keke Palmer (Nope), mentre Colin Farrell è stato nominato miglior attore sia per Gli spiriti dell’isola che per After Yang, e Cate Blanchett è la migliore attrice per Tár. Forse la scelta più sorprendente è quella di S.S. Rajamouli per RRR, pellicola indiana diventata rapidamente di culto tra i critici (e ha destato scandalo il fatto che l’India non l’abbia selezionata come candidata all’Oscar come miglior film internazionale).

NYFCC 2022: TUTTI I VINCITORI

MIGLIOR FILM

Tár

MIGLIOR REGISTA

S. S. Rajamouli, RRR

MIGLIORE ATTORE

Colin Farrell, After Yang and The Banshees of Inisherin

MIGLIORE ATTRICE

Cate Blanchett, TÁR

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Keke Palmer, Nope

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Marcel the Shell with Shoes On

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Claudio Miranda, Top Gun: Maverick

MIGLIOR DOCUMENTARIO

All the Beauty and the Bloodshed

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

EO

MIGLIOR FILM D’ESORDIO

Aftersun

PREMI SPECIALI

Jake Perlin, curator, distributor, publisher, in recognition of his indispensable contributions to film culture; dGenerate Films, for their invaluable work bringing independent films from China to a wider audience; and Jafar Panahi, for his dogged bravery as an artist, and for the humanity and beauty of a body of work created under the most oppressive circumstances.

Fonte: NYFCC