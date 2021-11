ScreenDaily ha lanciato oggi la prima immagine ufficiale di, il nuovo film di Dario Argento, il primo da Dracula 3D uscito nel 2012.

Descritto come un vero e proprio giallo all’italiana e un avvincente, sconvolgente thriller, Occhiali neri vede per protagonista Ilenia Pastorelli, che interpreta una prostituta di nome Diana. Un serial killer mette gli occhi su di lei e la insegue, causando un incidente nel quale lei perde la vista e l’intera famiglia di un bambino cinese di dieci anni muore. Nonostante la sua cecità, Diana decide di prendersi cura del bambino. Ma il killer è ancora in libertà.

“È un’adulta ed è cieca, mentre lui è troppo piccolo per cavarsela da solo. Inoltre, hanno due culture diverse: lei è italiana, lui è cinese. Questa combinazione è il motore di Occhiali neri,” spiega Argento nell’articolo. “Il film rappresenta il mio desiderio di esplorare due mondi: quello di lei lo conosciamo, mentre quello del bambino è più misterioro, e ci farà entrare nei quartieri, nelle case e nei costumi della comunità cinese di Roma, dove è nata una vera e propria Chinatown.”

Le prime scene del film verranno mostrate da Wild Bunch International all’American Film Market. Le riprese si sono svolte in estate con la fotografia di Matteo Cocco, nel cast troviamo anche il piccolo Andrea Zhang e Asia Argento.

Potete vedere la foto qui sotto:

Un anno fa Argento aveva parlato a Repubblica del suo desiderio di coinvolgere i Daft Punk per la colonna sonora del film, desiderio che poi non si è concretizzato (anche perché il gruppo nel frattempo si è sciolto). “Sarà un ritorno al giallo,” aveva spiegato, “l’avventura, nella Roma notturna, di una ragazza e di un bambino cinese. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Diversa dalla dolcezza delle valli toscane, ma per me bella. Dovevo girare a maggio, forse si partirà a settembre”.

Alla sceneggiatura Dario Argento e Franco Ferrini.