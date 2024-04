Dwayne Johnson ha svelato uno sguardo dietro le quinte della post-produzione di Oceania 2 sul suo canale Instagram.

L’attore ha infatti pubblicato una galleria con alcune immagini che lo mostrano durante il doppiaggio del nuovo film Disney Animation, la cui uscita è stata annunciata solo recentemente ed è prevista per novembre. Questo ha scritto l’attore:

È così divertente tornare nei panni di MAUI ancora una volta! Un personaggio che mi ha cambiato la vita in molti modi, incluso il fatto che è ispirato mio nonno, il Capo Peter Maivia. Il significato culturale polinesiano di questo ruolo e della nostra storia ha toccato le famiglie in tutto il mondo, ed è diventato uno degli onori più grandi per me portarlo in vita e condividerlo. Non vedo l’ora che voi e le vostre famiglie vi uniate a noi in questo viaggio!