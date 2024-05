Pare proprio che, con Oceania 2, la Disney possa dormire i proverbiali “sonni tranquilli” dopo anni in cui, fra Covid e strategie distributive e di marketing davvero discutibili, ha inanellato una sfilza di cocenti insuccessi al botteghino.

Il trailer del film, che arriverà nei cinema americani nel weekend del Ringraziamento e anche in Italia il 27 novembre, ha difatti ottenuto ben 178 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di permanenza online. Va dunque ad Oceania 2 il record del trailer più visto – nel lasso di tempo indicato – in materia di film animati della Disney. I primati precedenti sono appartenuti ad Inside Out 2 (157 milioni) e Frozen 2 (116 milioni). Le visualizzazioni sono state conteggiate tenendo in considerazione il traffico su TikTok, YouTube, X, Instagram, Facebook e Snapchat. Non male per un progetto che, inizialmente, nasceva come serie animata per Disney+.

Oceania 2 viene descritto ufficialmente così:

L’epico film d’animazione Walt Disney Animation Studios Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Il film è diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.

Il primo capitolo del 2016 ha incassato a livello theatrical ben 687 milioni di dollari.

