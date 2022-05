Ocean’s Eleven: arriva il prequel diretto da Jay Roach con Margot Robbie

L’Hollywood Reporter annuncia in esclusiva che la saga diè destinata ad espandersi con il volto di. L’attrice sarà infatti protagonista e produttrice di un nuovo film diretto da Jay Roach, con cui aveva già lavorato in

La serie di film aveva già fatto “un salto indietro” con Ocean’s 8, film con Sandra Bullock diretto da Gary Ross che in tutto il mondo ha incassato 300 milioni di dollari. Nonostante ci fosse intenzione di produrre dei sequel con i capitoli 9 e 10 per ricongiungersi all’11, sembra che la direzione del nuovo progetto sia un’altra.

Stando alle prime indiscrezioni, infatti, la sceneggiatura di Carrie Solomon prevede una storia ambientata in Europa negli anni ’60. Tra i produttori esecutivi ci saranno Gary Ross, Olivia Milch e Josey McNamara. Il film è in sviluppo attivo, ma non ha ancora ricevuto il via libera nonostante nei piani sia di iniziare a girare entro la primavera del 2023.