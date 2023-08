Sia che lo abbiate visto, sia che lo abbiate solo sentito nominare, sicuramente assocerete il titolo Oldboy all’immagine di un uomo che stringe in mano un martello.

Uscito nel 2003, Oldboy è un film coreano diretto da Park Chan-wook. Il film racconta la storia di un uomo deciso a vendicarsi di coloro che lo hanno tenuto prigioniero per 15 anni. La sua arma di vendetta? Un martello.

In un’intervista con Vanity Fair, Chan-wook ha raccontato perché è stato scelto il martello e come mai sia diventato così iconico.

La scena d’azione in cui usa un martello. Non abbiamo scelto un martello perché era la sua arma preferita. Questa persona è sicura di sé indipendentemente dalla situazione in cui si trova. Ha la mentalità di qualcuno che non ha nulla da perdere. Questo… strano ottimismo. Normalmente per un film di genere come questo sulla vendetta, il personaggio deve accaparrarsi un sacco di armi. Lo vedi in molti film dove hanno una grande borsa piena di armi, quindi siamo andati in senso opposto. Mentre si guarda intorno afferra quello che riesce a trovare. Volevo mostrare il potere dell’arma in quella scena. Quindi fa a pezzi il piede a qualcuno con il martello fino a un punto in cui il pubblico può sentire il dolore.