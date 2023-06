Oliver Stone è stato intervistato da Variety mentre si trovava in Romania, dove il regista ha ricevuto il premio alla carriera al Transilvania Film Festival.

Un’occasione che è servita a Oliver Stone anche per parlare di alcune recenti produzioni Hollywoodiane come John Wick e le pellicole del Marvel Cinematic Universe nonché per discutere, più generalmente, di come l’industria dello spettacolo si stia approcciando oggi alla produzione dei film di alto profilo.

Cominciamo con quello che il regista di Assassini nati e Platoon ha detto riguardo alla pellicola campione d’incassi con Keanu Reeves:

Ho visto John Wick 4 sull’aereo. Parliamo di volume. Ritengo che il film sia disgustoso oltre ogni limite. Disgustoso. Non capisco cosa ci trovino le persone. Magari guardavo ‘G.I. Joe’ da bambino. Ma [Keanu Reeves ndr.] uccide quante? Tre, quattrocento persone nel maledetto film. E in quanto veterano del combattimento, devo dirti che nessuna di quelle morti è credibile. Capisco che è un film, ma è diventato più un videogioco che un film.

Problema, quello della mancanza di credibilità, che affligge anche altre produzioni come la saga di Fast & Furious e il Marvel Cinematic Universe:

[I blockbuster di Hollywood, ndr.] Hano perso il contatto con la realtà. Forse al pubblico piace vedere un film simile a un videogame. Ma a me annoia. Quante macchine possono schiantarsi? Quante acrobazie puoi fare? Qual è la differenza tra Fast & Furious e qualche altro film? È sempre la stessa cosa. Che si tratti di un personaggio super-umano della Marvel o di un semplice essere umano come John Wick, non fa alcuna differenza. Non è credibile.

Un problema che, secondo il filmmaker, ha a che fare con gli unici calcolo che vengono fatti oggi dai reparti marketing delle major nel momento in cui si tratta di finanziare una pellicola da 200 milioni di dollari:

Quando producono dei film ora, pensano a come promuoverli, a chi lo guarderà. Certo, è una considerazione. Ma diventa l’unica considerazione che viene fatta. Devono veramente avere un successo sempre più grande, il che rovina il settore perché rende i margini più ampi, e ovviamente aumenta il costo del film.

