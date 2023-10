Secondo quanto riportato da Variety Olivia Colman e Dev Patel condivideranno lo schermo in Wicker, progetto a tinte romantiche diretto da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson.

L’opera, tratta dal racconto “The Wicker Husband” di Ursula Wills-Jones e adattata per il cinema dagli stessi Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson, è ambientata in una cittadina il riva al mare e segue la storia di una pescatrice (Colman), una donna maleodorante, single e perennemente schernita dalle persone. Un giorno, stufa dei suoi vicini ottusi e meschini, la donna decide di commissionare un marito realizzato in vimini (Patel). In una città conservatrice, questa storia d’amore non convenzionale scatena sdegno, gelosia e caos.

La produzione del progetto avrà inizio il prossimo anno.

