Olivia Wilde accenna al suo progetto per la Marvel non confermando che si tratti di Spider-Woman

Esattamente un anno fa apprendevamo da Deadline che Olivia Wilde avrebbe diretto un progetto Marvel per la Sony incentrato su un personaggio femminile dell’universo di Spider-Man, una notizia che ha fatto ipotizzare che il progetto in questione fosse incentrato su Spider-Woman.

Nessuna conferma è ancora arrivata sulla natura del lungometraggio, e purtroppo la situazione non è cambiata.

La stessa Wilde, intervistata da Variety, ha commentato la questione omettendo su quale personaggio sarà incentrato il suo cinecomic:

Riguardo a questo non posso dire una parola. Sì, no, non posso dire nulla al riguardo. Dirò però che penso che l’approccio della Marvel di permettere a nuovi registi di entrare in partita e avere accesso agli strumenti dell’universo Marvel sia incredibilmente eccitante. Sono una grande fan di quello che stanno facendo, ma sì, non posso confermare se si tratta di quello. Ma sarebbe fantastico.