Secondo quanto riportato da Deadline Olivia Wilde (Don’t Worry Darling) dirigerà prossimamente una commedia natalizia intitolata Naughty.

Descritto come “Le amiche della sposa al Polo Nord”, il film segue la storia di Mallory la cui unica speranza di ottenere l’affidamento del figlio dal suo ex, un sacco di spazzatura che la manda in bestia, è trovare Babbo Natale e convincerlo a testimoniare all’udienza di divorzio.

Jimmy Warden (Cocainorso) ha firmato la sceneggiatura. Margot Robbie, Tom Ackerley e Josey McNamara figurano tra i produttori attraverso la LuckyChap.

