Dopo una lunga ricerca, la regista e attriceha trovato la sua Kerri Strug in, attrice che abbiamo conosciuto ine poi in Jojo Rabbit

McKenzie è stata scelta per interpretare la ginnasta statunitense in Perfect per la Searchlight Pictures. Wilde dirigerà la pellicola su una sceneggiatura di Ronnie Sandahl.

Perfect racconterà la storia dietro la vittoria olimpionica di Kerri Strug ad Atlanta nel 1996 nel concorso a squadre che le valse una medaglia d’oro.

Wilde è al momento impegnata nella post-produzione di Don’t Worry Darling, eppure ha trovato il tempo negli ultimi due mesi per incontrare attrici che potessero vestire i panni della protagonista del suo prossimo film che sarà girato a inizio 2022.

Nik Bower e Jeremy Baxter figureranno come produttori attraverso la Riverstone Pictures assieme a Thomas Benski e Moss Barclay con la Pulse Films. Deepak Nayar della Riverstone e Marisa Clifford della Pulse figureranno alla produzione esecutiva con Wilde e Sandahl.

Ricordiamo che tra i prossimi film di Olivia Wilde da regista c’è anche una pellicola Sony/Marvel, forse Spider-Woman. McKenzie sarà anche in Old di M. Night Shyamalan e in Last Night in Soho di Edgar Wright.

Fonte: Deadline