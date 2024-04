Omen – l’origine del presagio è il film prequel di Il presagio del 1976 e potrebbe arrivare ad un sequel.

Parlando con ComicBook la regista Arkasha Stevenson ha infatti parlato del possibile futuro del franchise.

Quello che è davvero divertente – da fan di Omen – è la grande domanda su da dove provenga Damien e questo film risponde a quella domanda, ma poi sorgono altre domande, e mi sembra che per me potrei continuare a tornare indietro nel tempo e scoprire come è iniziata la cospirazione. È divertente pensare in entrambe le direzioni temporali.