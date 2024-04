Omen – l’origine del presagio, prequel della classica saga horror, è dal 4 aprile nelle sale italiane. Come protagonista troviamo Nell Tiger Free (Servant) nei panni di una giovane donna americana, Margaret, che viene mandata in Italia per iniziare una vita al servizio alla Chiesa e incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede. In un’intervista con THR, l’attrice ha raccontato come ha affrontato le scene più spaventose della pellicola.

All’inizio del film, il suo personaggio assiste a un “parto” che la fa svenire. Ecco come si sono svolte le riprese:

Gran parte di quella scena è stata girata senza che io vedessi come stava accadendo davanti alla macchina da presa, ma ho avuto modo di vederne dei pezzi prima di girarla, in modo da sapere cosa stava vedendo Margaret. E dall’altra parte del vetro c’era sempre movimento e attività. Quindi ci sono stati dei momenti in cui ho visto [il personaggio che è incinta] avere delle convulsioni, il che è stato molto utile per la mia interpretazione, perché è stato scioccante e viscerale. Quindi ci sono stati dei momenti in cui l’ho vista, ma non ho avuto modo di vedere quella ripresa dal vivo.

In altri momenti, Margaret trova sulla propria pelle sciacalli e ragni. C’è stato bisogno di una controfigura per girarli?

Ne ho sopportati un po’, di sicuro. Ho sicuramente passato un po’ di tempo a tu per tu con lo sciacallo, che è stata un’esperienza favolosamente spaventosa. I momenti in cui si vede da vicino sulla sua pancia, a volte sono io e a volte no. In realtà dimentico quali sono e quali non sono io, ma per la maggior parte sono io.

Nel corso della storia, la ragazza ha poi episodi spasmodici incontrollabili, tra cui uno in mezzo a una strada piena di gente. Sul set, l’attrice non si è però affatto sentita agitata dall’avere mille occhi puntati addosso:

Ad essere sincera, ho provato l’esatto contrario. Era la mia più grande preoccupazione per quella scena, ma devi liberarti di tutto questo se vuoi fare scene come quella. È davvero così. Non si può essere coscienti di se stessi, perché la coscienza di sé uccide la scena. La ucciderebbe. Così ho provato l’esatto contrario. Durante e dopo, mi sono sentita forte, emotivamente. C’è qualcosa di così soddisfacente nel liberare parti di te stesso che, secondo la società, dovresti tenere nascoste. È una vera e propria rabbia animalesca a cui ho attinto e che ho lasciato uscire, quindi è stata una sensazione incredibile. È stato davvero così. Ed è stato davvero soddisfacente vedere un paio di persone abbandonare il set perché erano così a disagio. La gente non mi guardava più negli occhi perché pensava che fossi malvagia. Quindi mi è piaciuta l’esperienza. Mi è sembrato vero e come se avessimo fatto qualcosa di bello.

Delle scena, sono state realizzate due riprese:

Fisicamente non so se avrei potuto [farne di più], ma vi assicuro che ci avrei provato. Se Arkasha [Stevenson, regista] me lo avesse chiesto, ci avrei provato. Ognuna di queste riprese durava circa sei o sette minuti, quindi alla fine erano quasi 15 minuti in totale. Avevamo anche altre riprese da fare dopo, quindi credo che [la regista] volessero evitare di uccidermi [Ride]. Quindi abbiamo fatto solo due riprese, ma è tutto un’unica ripresa o un’unica ripresa in continuità.

Infine, l’attrice si dice disponibile a tornare in sequel di Omen, che il finale del film lascia presagire:

Mi piacerebbe vedere cosa succederà in seguito, se ci sarà un seguito. Sarei felice di rimanere in questo universo ancora per un po’, quindi qualsiasi cosa scelgano di fare sarà la cosa giusta.

Trovate tutte le informazioni su Omen – L’Origine del Presagio nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Nell Tiger Free su Omen? Lasciate un commento!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: THR

Classifiche consigliate