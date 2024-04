Omen – L’Origine del Presagio, prequel della classica saga horror (GUARDA IL TRAILER) è dal 4 aprile nelle sale italiane. Come protagonista troviamo Nell Tiger Free (Servant) nei panni di una giovane donna americana, Margaret, che viene mandata in Italia per iniziare una vita al servizio alla Chiesa. In un’intervista con CB, il produttore Keith Levine spiega perché l’attrice è stata la scelta perfetta per interpretare il personaggio.

Ecco le sue parole:

È incredibile sia sullo schermo che fuori, è il miglior essere umano possibile, è incredibile lavorare con lei. Ovviamente, porta il film sulle sue spalle, non avremmo potuto trovare una persona migliore, credo, per interpretare Margaret. Il casting è interessante, soprattutto quando si ha a che fare con un franchise, con uno studio. Penso che a volte ci siano diversi livelli di pressione per il casting, a volte hai bisogno di un grande nome da mettere sopra il titolo sulla locandina. A volte, invece, si tratta di un franchise in cui è possibile… trovare un grande attore. Ed è così che abbiamo visto Nell. Eravamo tutti suoi grandi fan, avendo visto il suo lavoro in Servant e altrove. E credo che ci siamo innamorati di lei come personaggio. E ci piaceva anche il fatto che avesse partecipato allo show di [M. Night Shyamalan] su Apple, ma non aveva ancora recitato in un grande film di genere sullo schermo. Anche questo ci ha entusiasmato. Sentiva di avere un po’ di credibilità nel genere, però molti pensano “La conosco e mi piace. Ho visto Servant“, ma non l’hanno mai vista mostrare i muscoli oltre a quello. E penso che la cosa bella del nostro film sia che lei può fare tutto. All’inizio è una sorta di giovane donna tranquilla che arriva a Roma, e quando la si ritrova alla fine, ne ha passate di tutti i colori ed abbastanza tosta, ma ha anche fatto esperienza di molte cose dark.

Omen – l’origine del presagio, la sinossi

Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male. Omen – L’Origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).

Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate della scelta di Nell Tiger Free come protagonista di Omen – L’Origine del Presagio? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate