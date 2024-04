Omen – l’origine del presagio: prequel della classica saga horror, è da questo weekend nelle sale italiane e statunitensi. La sua storia narra le vicende di giovane donna americana (Nell Tiger Free) che viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa e incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede. Oltreoceano, il film arriva poco dopo Immaculate, horror con Sydney Sweeney sempre a sfondo religioso.

In un’intervista con CB, Arkasha Stevenson, regista di Omen, ha commentato questa coincidenza:

È entusiasmante. Penso che per i fan dell’horror, specialmente per quelli dell’horror religioso, non ci siano molti film che escono di frequente, quindi averne due che arrivano a poca distanza l’uno dall’altro è fantastico. E comunque è chiaro che la gente ha qualcosa in mente in questo momento.

Stevenson riflette poi sulle ragioni del successo dell’originale Il presagio, uscito nel 1976 e come quest’ultimo ha ispirato il nuovo film:

Sono una grande fan di Il presagio. Penso che il motivo per cui l’originale è così d’impatto sia lo sviluppo dei personaggi e la natura delle relazioni davvero radicata nella realtà, ma anche il modo in cui l’orrore viene portato sullo schermo. Penso che la fotografia sia molto priva di ego, il che permette di sentire tutto reale e di perdersi in esso. È un aspetto che abbiamo voluto portare il più possibile in questo film. E credo che con il personaggio di Margaret, Nell abbia fatto un lavoro così incredibile nel renderla reale che ti viene voglia di passare del tempo con lei e di conoscerla, in modo che quando la sua psiche inizia ad andare in frantumi, tu sei con lei.

Omen – l’origine del presagio, la sinossi

Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male. Omen – L’Origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).

Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: CB

Classifiche consigliate