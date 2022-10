One Piece Film: Red, aperte le prevendite per le anteprime in lingua originale a novembre

One Piece Film: Red sarà nelle sale cinematografiche italiane dal primo dicembre, ma, prima di quella data, sarà possibile vedere il film a Lucca Comics & Games e in una serie di anteprime – a pagamento – che coinvolgeranno moltissime sale dello stivale da nord a sud il 7 e l’8 novembre. Le prevendite sono appena state aperte.

Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito grazie al comunicato stampa diffuso da Anime Factory.

One Piece Film: Red, aperte le prevendite per le proiezioni in lingua originale del 7 e 8 novembre

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è lieta di annunciare l’apertura delle prevendite delle anteprime di One Piece Film: RED, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation, l’attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda. Le anteprime si svolgeranno il 7 e 8 novembre, in lingua originale e con sottotitoli; il film arriverà poi nelle sale cinematografiche il prossimo 1° dicembre in versione doppiata.

Le anteprime in lingua originale, evento in occasione del quale è stato rilasciato anche uno speciale poster celebrativo, sono destinate a tutti gli appassionati di Luffy e della ciurma di Cappello di Paglia che non vogliono aspettare neanche un giorno di più per godersi lo spettacolo sul grande schermo di questo nuovo imperdibile film, che ha ottenuto risultati eccezionali al box office globale. One Piece Film: RED vede per la prima volta un profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda oltre a segnare il ritorno di uno dei personaggi più iconici e interessanti creati da Oda: Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori che ha ispirato e spinto Luffy da piccolo a diventare un pirata, nonché il padre del nuovo personaggio Uta.

È possibile acquistare il biglietto fin da ora dalle biglietterie on-line di tutti i cinema che programmeranno le anteprime. Info dei cinema aderenti al link.

Ecco anche la sinossi dell’anime:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

In Italia One Piece Film: RED uscirà al cinema il 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.