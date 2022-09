One Piece Film: Red supera Top Gun 2, è il film più visto del 2022 in Giappone

One Piece Film: Red sta continuando la sua scalata del box-office giapponese e con gli incassi dello scorso fine settimana ha raggiunto quota 12.953 miliardi di yen (equivalenti a 94.04 milioni di dollari) battendo ufficialmente gli 86 milioni di dollari di Top Gun: Maverick. L’anime è ufficialmente diventato il film più visto dell’anno nelle sale nipponiche.

Ma non è tutto. One Piece Film: Red è anche diventato il nono anime più visto di sempre in Giappone mentre, a livello generale ha superato Jurassic Park salendo in ventunesima posizione (ovviamente con dati non aggiornati all’inflazione).

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, l’anime verrà presnetato in anteprima italiana durante la prossima edizione di Lucca Comics & Games. E c’è di più: a Lucca sarà presente, in qualità di ospite, Gorō Taniguchi regista di One Piece Film: Red. Trovate tutti i dettagli in questo articolo.

