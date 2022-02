Qualche ora fa, la Universal ci ha regalato la prima foto ufficiale diin, la nuova pellicola di Christopher Nolan in uscita il 21 luglio del 2023 nei cinema.

Lo scatto, che potete trovare in questa pagina, è stato condiviso dalla major a margine dell’annuncio dell’inizio delle riprese. La lavorazione di Oppenheimer è partita in New Mexico. Come sempre accade con le pellicole di Christopher Nolan si è subito generato un discreto parapiglia mediatico e social come è lecito che sia con uno dei filmmaker più importanti in circolazione. L’attesa per la pellicola è palpabile in ogni dove.

E ad attendere spasmodicamente il lungometraggio c’è anche Hideo Kojima, il leggendario autore di videogiochi come la serie di Metal Gear e il più recente Death Stranding. Kojima ha fatto capire di nutrire grande curiosità per il lungometraggio di Christopher Nolan condividendo su Instagram un fan poster (di dubbio gusto, va detto) del film. Eccolo qua sotto:

Nell’imponente cast della pellicola troviamo Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid and Matthew Modine e dal protagonista Cillian Murphy. A questi si sono recentemente aggiunti anche Kenneth Branagh, alla sua terza incursione in una pellicola di Christopher Nolan dopo Dunkirk e Tenet, Michael Angarano, Alden Ehrenreich e David Krumholtz.

Oppenheimer è la prima pellicola di Nolan a non essere prodotta dalla Warner bros dopo il divorzio fra le parti avvenuto qualche mese fa come protesta, da parte del regista inglese, alla decisione della major di portare, per tutto il 2021, i suoi film al cinema e in contemporanea streaming su HBO Max (limitatamente al mercato americano). Il budget del progetto pon è stato ancora confermato ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari.

