Come era prevedibile, il cast di Oppenheimer non parteciperà alla premiere americana di Oppenheimer prevista per lunedì 17 luglio a New York City.

Ieri sera, mentre a Los Angeles il sindacato SAG-AFTRA annunciava ufficialmente lo sciopero degli attori contro l’associazione dei produttori di Hollywood AMPTP, il cast del blockbuster di Christopher Nolan lasciava la premiere londinese del film. “Ne abbiamo parlato,” aveva spiegato Matt Damon a Variety sul red carpet. “Se decideranno di annunciare lo sciopero, ognuno ovviamente lascerà la premiere in solidarietà con i colleghi. È per questo che abbiamo anticipato il red carpet di un’ora: sapevamo che, nel momento in cui sarebbe scattato lo sciopero, ce ne saremmo andati. Abbiamo dato noi attori l’autorizzazione allo sciopero: il voto era 98% a favore”.

Ora, la Universal Pictures ha deciso di cancellare il red carpet previsto per la premiere nordamericana di lunedì sera al cinema AMC Lowes Lincoln Square di New York City, pur confermando la proiezione.

“A sostegno dello sciopero della SAG, i filmmaker di Oppenheimer hanno deciso di modificare la premiere americana inizialmente pianificata, e invece proietteranno semplicemente il film, per celebrare la troupe e gli artisti che hanno contribuito a realizzarlo,” recita la dichiarazione diffusa dalla Universal.

Oppenheimer uscirà il 21 luglio negli USA. Oggi sono iniziate le prevendite per le proiezioni IMAX e PLF in Italia a partire dal 23 agosto.

