Il mese scorso abbiamo appreso che Oppenheimer di Christopher Nolan aveva stabilito un nuovo record su Peacock, il servizio streaming di NBCUniversal, segnando il miglior debutto in assoluto per un film sulla piattaforma.

Con il suo debutto il 16 febbraio, infatti, Oppenheimer ha battuto il precedente detentore del record, Super Mario – Il film.

Oggi grazie a The Wrap apprendiamo che, come comunicato da Nielsen, il film di Christopher Nolan ha registrato ben 821 milioni di ore viste solamente nella prima settimana in streaming.

