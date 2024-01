Benny Safdie, attore e regista di film come Diamanti grezzi, è stato scelto da Christopher Nolan per interpretare Edward Teller in Oppenheimer.

Safdie ha interpretato Teller in diverse fasi della sua vita, perciò durante un’intervista con Variety ha svelato il consiglio ricevuto da Nolan per dare alla sua voce un tono più maturo: “Mangia del formaggio!“.

Ha inoltre parlato della sua esperienza sul set dicendosi molto colpito:

Arrivavi sul set e Chris diceva: “Ok, partiamo”. Senza cinepresa. Eravamo truccati e interpretavamo la scena. Serviva per capire dove mettere la macchina da presa. Parliamo di un film colossale, eppure lavorava con quel livello di libertà. Da attore mi ha fatto sentire in maniera incredibile.

