Durante una proiezione a Los Angeles di Oppenheimer (via Variety) Christopher Nolan ha invitato gli spettatori a comprare il Blu-ray del film, disponibile negli Usa dal 21 novembre. Il cineasta, noto per la sua difesa dell’esperienza della sala cinematografica, spiega infatti di aver lavorato molto alla versione per l’home video della pellicola, lanciando inoltre una frecciatina ai servizi streaming. Ecco le sue parole:

Ovviamente Oppenheimer è stato un bel viaggio per noi [al botteghino] e ora è giunto il momento per me di distribuire una versione per l’home video. Ci ho lavorato duramente per mesi. Sono noto per il mio amore per le sale e ho messo tutto me stesso in questo, ma la verità è che il modo in cui il film esce a casa è altrettanto importante.

Il cavaliere oscuro è stato uno dei primi film che abbiamo formattato appositamente per l’uscita in Blu-ray, perché all’epoca era una forma nuova. E nel caso di Oppenheimer, abbiamo dedicato molta cura e attenzione alla versione in Blu-ray… e abbiamo cercato di traslare la fotografia e il suono, mettendoli nel reame del digitale con una versione che si può comprare e possedere a casa e mettere su uno scaffale in modo che nessun servizio di streaming malvagio possa venire a rubarla.