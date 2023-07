In una recente intervista con Insider, Christopher Nolan ha parlato delle sue prime scene di sesso girate per Oppenheimer, dal 23 agosto nei cinema italiani.

Il regista ha ammesso di aver provato un certo nervosismo: “Ogni volta che ti metti alla prova in aree in cui non hai mai lavorato, è normale sentirsi nervosi, ma devi essere cauto, misurato e preparato“.

Ha poi aggiunto: “Quando si guarda alla vita di Oppenheimer, alla sua storia, a quell’aspetto della sua vita, la sessualità, al suo modo di fare con le donne, al fascino che emanava, si tratta di una parte essenziale della storia“.

Mostrare quindi anche il sesso era necessario: “Mi è sembrato molto importante capire quel rapporto a vederlo all’interno per capire cosa lo facesse scattare senza essere schivi o allusivi, ma anzi puntare a una certa intimità, a provare a essere lì con lui per capire pienamente un rapporto che è stato così importante“.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

