La marcia al botteghino di Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan, è stata letteralmente trionfale: 950 milioni di dollari d’incasso a livello globale, andando ben oltre le più rosee aspettative. In una recente intervista con Variety, il regista ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal successo della pellicola:

Con certi film, il tempismo è giusto in modi che non si sarebbero mai potuti prevedere. Quando si inizia a girare un film, si è a due o tre anni dall’uscita, quindi si cerca di colpire un bersaglio mobile per quanto riguarda l’interesse del pubblico. Ma a volte si coglie l’aria che tira e la storia che si sta raccontando è quella che la gente sta aspettando.