Come ormai noto da un po’, in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, ci sono “lunghe scene di nudo integrale e sesso” fra Cillian Murphy e Florence Pugh, che interpreta l’ex fidanzata di del fisico, Jean Tatlock.

In un’intervista, ovviamente rilasciata prima dello sciopero degli attori, il protagonista di Oppenheimer Cillian Murphy ha potuto parlare proprio di questi passaggi che definisce assolutamente non gratuiti e resi ancora più efficaci dalla bravura della sua collega, Florence Pugh.

Le scene sono state scritte in maniera ponderata. Nolan sapeva che quelle scene avrebbero fatto ottenere al film la classificazione (di censura, ndr.) che ha avuto. Quando le vedi, puoi constatare che sono così potenti. E non sono gratuite. Sono perfette. E Florence è semplicemente incredibile. Amo il lavoro di Florence fin da Lady Macbeth e penso che sia fenomenale. Ha questa presenza scenica come persona e sullo schermo che è sbalorditiva. L’effetto che ha [in Oppenheimer, ndr.] per le dimensioni del ruolo, è davvero d’estremo impatto.