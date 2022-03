Le riprese di, il nuovo film di Christopher Nolan, sono partite lo scorso 22 febbraio, una notizia che era arrivata direttamente dalla Universal, la major produttrice della pellicola, che aveva affidato alla stampa di tutto il globo il compito di diffondere anche la prima foto ufficiale dinei panni del protagonista della vicenda, lo scienziato J. Robert Oppenheimer.

Adesso da Los Alamos in New Mexico, lo stato americano che ospita le riprese di quello che si preannuncia già come uno dei kolossal più attesi del prossimo anno, arrivano i primi scatti rubati dai set in esterni grazie alle quali possiamo dare uno sguardo al già citato Cillian Murphy e a Matt Damon.

Le trovate direttamente qua sotto.

Cillian Murphy and Matt Damon on the set of Nolan's OPPENHEIMER pic.twitter.com/RMnDx9bbfi — Nolan's OPPENHEIMER News & Countdown (@FilmOppenheimer) March 16, 2022

Ecco anche un tweet che mette a confronto il set di Nolan con la vera foto a cui s’ispira la scena in cui vediamo Oppenheimer e il Tenente Gerenale Leslie Groves (interpretato, appunto, da Matt Damon nella pellicola):

Oppenheimer (Christopher Nolan's new movie) is filming in Los Alamos now. Here is a picture of Cillian Murphy as Oppenheimer and Matt Damon as Lieutenant General Leslie Groves, and the real Army-Navy "E" Award Ceremony the scene is based on. pic.twitter.com/qyOsrsK2zh — Nicholas Thompson ⚛ BLM (@thompn4) March 15, 2022

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei mesi scorsi, Oppenheimer sarà il primo progetto di Christopher Nolan a non essere prodotto dalla Warner Bros, la major che per quasi venti anni è stata la casa dell’acclamato filmmaker. Il divorzio fra le parti è avvenuto come conseguenza alle inconciliabili divergenze fra le parti in materia di strategie distributive e window di permanenza esclusiva nei cinema. La Warner aveva infatti deciso, come risposta all’emergenza Coronavirus e alla tragica situazione del mercato, che per tutto il 2021 avrebbe portato i suoi film in day-and-date cinema e streaming su HBO Max (limitatamente al mercato americano) per poi stabilire una window cinematografica esclusiva di 45 giorni per il 2022, trascorsa la quale tutte le varie proposte approderanno poi sulla piattaforma della compagnia. Strategia questa che non ammetteva eccezioni da parte della Warner, contrariamente alla Universal che, nonostante ragioni anch’essa su analoghe tempistiche fra arrivo in sala e debutto in streaming, per Oppenheimer di Christopher Nolan farà un’eccezione garantendo una finestra di 100 giorni (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

