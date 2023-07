L’espressione di pietra e vagamente scocciata di Cillian Murphy in Oppenheimer è ormai un meme da molti mesi. Per questo la notizia che non usciva mai a cena durante le riprese con il resto del cast di Oppenheimer quasi non sorprende. In realtà la spiegazione è molto più semplice e non ha nulla a che vedere con i “disappointed Cillian Murphy memes”.

Raccontano infatti Matt Damon e Emily Blunt che il collega stava seguendo una rigida dieta durante le riprese. Dal momento che stavano girando in un luogo remoto e isolato c’era un unico ristorante, di conseguenza trovarsi a cenare insieme era abituale racconta Blunt:

È insolito per tutti gli attori trovarsi in una location tutti insieme e noi stavamo girando in questa location remota nel mezzo del deserto del New Mexico. C’era solo un ristorante; quello e basta. E tutti andavamo lì a cenare.

Aggiunge Damon:

Non era un ristorante aperto 24 ore. Era aperto per colazione, pranzo e cena. Era come una mensa dove vai e incontri tutti. Quindi finivamo per sederci tutti insieme.

A parte una singola persona…

Abbiamo invitato Cillian ogni sera e non è mai venuto.

Spiega Blunt cosa poteva mangiare il collega per la parte:

Una mandorla la maggior parte delle sere. O una piccola fetta di mela.

L’attore infatti, conclude Damon, doveva perdere così tanto peso per interpretare il fisico americano da saltare quasi tutte le cene.

