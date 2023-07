In occasione di un’ospitata al podcast WTF with Marc Maron per la promozione di Oppenheimer, Cillian Murphy ha parlato delle riprese svelando in quanti giorni si è svolta la produzione.

“Abbiamo girato il film in modo incredibilmente veloce” ha spiegato l’attore. “Abbiamo impiegato 45 giorni, il ritmo è stato folle. I set erano enormi, ma sembrava di lavorare a un film indipendente. C’erano solo Chris e l’operatore, la cinepresa era una a meno che non fosse una grossa scene d’azione, poi c’era il microfonista e basta. Non c’era nessuna tenda dei monitor, niente. È un regista molto vecchio stile“.

Oppenheimer, come anche Dunkirk e Tenet, è stato girato da Christopher Nolan con un mix di pellicola IMAX 65mm e Panavision 65mm che viene poi proposta a 70mm nei cinema che possono farlo.

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate