Da oggi Oppenheimer è ufficialmente uscito nei cinema americani e di buona parte dei mercati internazionali, e quindi da oggi è possibile anche ascoltare l’intero album della colonna sonora del film di Christopher Nolan, disponibile sulle principali piattaforme streaming.

La musica, così come tutto il comparto sonoro, ha un ruolo fondamentale nella pellicola di Nolan e accompagna praticamente tutte le scene lungo le tre ore di durata. A comporre la colonna sonora troviamo Ludwig Göransson, compositore svedese che oltre ad aver prodotto alcuni dei lavori più acclamati di Childish Gambino ha lavorato a film come Prossima fermata Fruitvale Station, Creed – Nato per combattere, Black Panther, Red, serie tv come Community, Atlanta, The Mandalorian e The Book of Boba Fett. La collaborazione con Christopher Nolan era iniziata con Tenet, uscito al cinema nel 2020.

L’album è distribuito da Back Lot Music.

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

