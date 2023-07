Oppenheimer arriverà sui nostri schermi il 23 agosto. Il nuovo film di Christopher Nolan si basa sulla vita del capo del Progetto Manhattan, Julius Robert Oppenheimer, colui che ideò la bomba atomica.

A quanto pare alcuni degli scienziati del Progetto scrissero e firmarono una petizione da inviare al governo degli Stati Uniti, invitandoli a non sganciare la bomba sul Giappone.

Business Insider racconta che Oppenheimer tentò di convincere uno degli scienziati, Edward Teller, a stralciare la petizione. Disse Teller:

Oppenheimer provò a farmi cambiare idea, dicendo che non era nostro compito in quanto scienziati immischiarci in simili pressioni politiche.